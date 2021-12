L’incendio e la morte a due anni di Ginevra Manganello, “Sei un angioletto”

Ginevra Manganello aveva solo due anni. La sua vita spezzata in un incendio di un appartamento a Palma di Montechiaro, nell’Agrigentino.

In cortocircuito avrebbe provocato le fiamme che si sono allegate alla casa di via San Giuseppe. La piccola stava dormendo e le fiamme l’hanno sorpresa non dandole scampo alcuno. Era nel letto matrimoniale all’ultimo piano dello stabile per questo i familiari non hanno fatto in tempo a salvarla. Le fiamme erano ormai troppo alte.

Quando i vigili del fuoco sono arrivati il rogo aveva già avvolto la stanza e nulla si è potuto fare per salvare Ginevra. Scene strazianti e dolorose davanti l'immensa tragedia con familiari e conoscenti che hanno cercato inutilmente di sostenere la mamma della bimba. Il cortocircuito che ha generato l'incendio sarebbe partito dall'impianto di condizionamento dell'abitazione. Queste le prime ipotesi della Procura di Agrigento, diretta da Luigi Patronaggio, che ha aperto un'inchiesta. L'immobile è posto sotto sequestro. È la Polizia di Stato che eseguendo le indagini disposte dalla magistratura. La piccola è già stata portata via dentro una bara bianca. I funerali della piccola Ginevra Manganello si svolgeranno a spese del Comune. Lo ha annunciato il sindaco di Palma, Stefano Castellino, che ieri sera si è recato sul luogo della tragedia per stare vicino alla madre della bimba che ha altri cinque figli. La famiglia vive infatti in condizioni di estrema indigenza. Il sindaco ha aggiunto che il giorno della cerimonia funebre sarà proclamato il lutto cittadino. Inoltre è già stata trovata una sistemazione, tramite una cooperativa sociale, agli otto sfollati dello stesso nucleo familiare che vivevano nello stabile. "Quando l'edificio verrà dissequestrato, ci occuperemo dei lavori per restituirlo alla famiglia" ha spiegato nella notte il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino. "Come Comune ci faremo carico non solo dei funerali ma anche della sepoltura del piccolo angelo. Il giorno delle esequie sarà lutto cittadino. Dopo la tragedia di Ravanusa, anche per Palma di Montechiaro sarà un Natale triste, sospenderò tutti gli eventi e le iniziative di festa".

