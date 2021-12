Terribile incidente mortale uccide Gaetano Benincasa, aveva 44anni

Gaetano Benincasa, 44 anni, è morto in un tragico incidente stradale. L’uomo lascia moglie e un figlio. Quella della morte di Benincasa è una notizia che scuote la politica regionale. Ex assessore comunale a Palagonia, componente della segretaria dell’allora sindaco di Catania, Raffaele Stancanelli, era vicepresidente regionale della confederazione delle imprese Cifa.

L’incidente mortale di ieri sera

Il 44enne è morto ieri sera in un incidente stradale avvenuto in contrada Vaccarizzo, nel Catanese. Era su un’auto che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un camion. Il grave sinistro è avvenuto ieri sera per causa da accertare, poco prima delle ore 20. Il personale Anas è intervenuto sulla statale 114 “Orientale Sicula”, chiudendo provvisoriamente la circolazione in entrambe le direzioni, all’altezza del km 112,850 in zona Vaccarizzo-Delfino.

