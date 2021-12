Arriva la burrasca di Natale, in Sicilia gelo dalla Vigilia

Non sarà un Natale bianco in Sicilia ma qual che sembra ormai certo è che saranno giorni di maltempo quelli della Vigilia di Natale, il 25 dicembre ma anche il 26 dicembre, giorno in cui si festeggia santo Stefano. Sul’isola è in arrivo la Burrasca di Natale, come prevedono gli esperti de Ilmeteo.it. Dopo la fase di beltempo, anche sull’Isola arriverà una tremenda fase che farà peggiorare le condizioni atmosferiche portando altro freddo e gelo. La neve arriverà ma solo sulle zone interne della Sicilia e sulle vette più alte, come a piano Battaglia, sui Nebrodi o sull’Etna.

L’alta pressione delle Azzorre ha i giorni contati

A partire dalla Vigilia di Natale arriverà una grossa perturbazione atlantica. Secondo le prime indicazioni di Antonio Sanò, direttore del sito ilMeteo.it, un ciclone piloterà una perturbazione atlantica pronta a rovinare le Feste di tanti italiani. L’atmosfera rimarrà pressoché stabile fino a giovedì 23. Nel corso della Vigilia di Natale, spiega Sanò, “l’avanguardia della perturbazione attiverà venti meridionali via via più intensi che, oltre a un importante aumento delle temperature al Centrosud, porteranno piogge diffuse”.

