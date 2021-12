Blitz della Finanza in locale di Montelepre, sanzioni e lavoratori in nero

Guardia di Finanza in un locale, sito a Montelepre, adibito a discoteca in occasione una festa organizzata da alcuni studenti di un istituto scolastico della provincia.

Le Fiamme Gialle di Partinico all’atto del controllo oltre a rilevare che il titolare del locale risultava sprovvisto della documentazione amministrativa necessaria per poter svolgere l’attività di ristoro/discoteca, hanno constatato la presenza di 279 avventori, intenti per lo più a ballare, rilevando che il locale si trovava ad ospitare più persone di quanto concesso dal “Decreto Capienze”.

Secondo le disposizioni la capienza nelle sale da ballo, discoteche e locali assimilati non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 50 per cento al chiuso. Il locale, da planimetria, risultava poter ospitare al massimo 250 persone in virtù del Decreto, in condizioni di normalità avrebbe potuto ospitare non più di 500 individui.

Pertanto, i Finanzieri hanno proceduto a verbalizzare il titolare della struttura e l’organizzatore dell’evento per la violazione che prevede il pagamento di una sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 euro.

Nello stesso contesto le fiamme gialle hanno segnato all’ispettorato territoriale del lavoro, all’INPS ed all’INAIL, la presenza di 4 lavoratori in nero su un totale di 4 dipendenti, con conseguente sanzione per un importo da € 7.200,00 ad € 43.200,00.

All’interno della discoteca inoltre sono stati rinvenuti circa 20 ggrammid di sostanza stupefacente, tra marijuana e cocaina, gettati a terra da soggetti ignoti alla vista delle unità cinofile del Corpo, in forza alla Compagnia di Punta Raisi.

Si è proceduto quindi a far defluire gli avventori ai fini di un controllo capillare del possesso da parte degli stessi del previsto “Super Green Pass” senza rilevare irregolarità.