Il malore e la morte improvvisa, muore un ragazzo di 33 anni

Un ragazzo di 33 anni è morto a Caccamo in provincia di Palermo. Una tragedia che arriva come un fulmine a ciel sereno e che mette sotto shock la cittadina palermitana.

Una tragedia si è portato via un giovane caccamese di 33 anni che è morto in casa in modo inaspettato. Ad uccidere il giovane sarebbe stato un malore improvviso. Dopo essersi sentito male, è morto quasi subito.

