Caso Covid all’Ingrassia e i Pronto soccorso palermitani vanno in tilt

Il pronto soccorso dell’ospedale Ingrassia chiuso in via temporanea per un caso di positività al Covid. Un fatto che ha fatto andare in tilt gli altri ospedali del capoluogo. La situazione più difficile a Villa Sofia dove, come riporta Repubblica, c’erano ben 89 persone in attesa di essere assistite da soli due medici. Situazione complicata anche all’ospedale Civico e al Buccheri La Ferla.

A Villa Sofia diverse ambulanze sono rimaste nei parcheggi dell’ospedale in attesa della restituzione delle barelle occupate dai pazienti in fila. La centrale operativa del 118 ha deciso di dirottare le altre emergenze in altre strutture che però registravano tassi di sovraffollamento superiori al 200 per cento.

Redazione 5224 posts 0 comments