Cento dosi nel condominio, quattro arresti nel Palermitano

Oltre 100 dosi hanno trovato i Carabinieri di Palermo nel quartiere Zen2. Sono stati i Carabinieri del Nucleo Radiomobile ad eseguire il blitz tra i casermoni del popolare quartiere palermitano.

Dentro un locale tecnico di un condominio vi erano 100 dosi di sostanza stupefacente tra cocaina, hashish e marijuana. I militari hanno trovato anche 10 litri di fertilizzante e 3 lampade alogene. I materiali servivano coltivazione per coltivare canapa. Sono in corso le indagini per individuare i responsabili del “deposito”.