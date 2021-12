La Sicilia a Natale come in zona gialla, Musumeci firma l’ordinanza

In Sicilia da domani sarà obbligatorio camminare all’aperto indossando la mascherina, come avviene per la zona gialla. Lo dice l’ordinanza che ha appena firmato il Presidente della Regione Nello Musumeci.

Quindi da domani sull’isola vigerà l’obbligo della mascherina all’aperto dai 12 anni in su. Ma non solo, ci saranno altre restrizioni per i voli in arrivo da Sudafrica ma anche Egitto, Turchia e Israele e tamponi molecolari e non più brevi – per i migranti dopo l’eventuale quarantena.

Come anticipato nelle scorse ore, è arrivata l’ ordinanza di cinque articoli, firmata pochi minuti fa dal presidente della Regione, Nello Musumeci.”Ho firmato mezz’ora fa – conferma Musumeci a SkyTg24 – Ho adottato il provvedimento dopo avere ascoltato le autorità sanitarie”. L’ordinanza entrerà in vigore nelle prossime 24 ore. “Ho paura che non avendo dati particolarmente allarmanti rispetto ad altri Paesi, in Italia si stia perdendo troppo tempo. La variante sudafricana dice la scienza appare veloce anche se non virulenta, quindi potremmo trovarci con una diffusione assai rapida del contagio e quindi serve adottare misure restrittive: alcune Regioni vanno già verso il giallo”, ha detto il presidente della Regione. Per quanto riguarda le mascherine all’aperto, la Sicilia si adegua ad altre regioni il cui obbligo è già scattato. In alcune città il dispositivo di protezione va indossato sempre in altre soltanto in alcune vie o piazze, come a Torino o a Firenze. Potrebbe interessarti anche: Calendario Pirelli, Bryan Adams firma “On the Road” MILANO (ITALPRESS) – La custodia di un LP in vinile che ha al suo interno non un disco, ma il Calendario Pirelli 2022. Il suo titolo è “On the Road”... In Sicilia spuntano tre zone arancioni, preoccupa il Natale Sono 327 i casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 20.752. Ieri i nuovi positivi erano 546. L’incidenza scende all’1,6% ieri era al 2,4%.... Esonda il San Bartolomeo e strade come fiumi, appello dei sindaci, “Non uscite da casa” È critica la situazione in Sicilia dove piover ininterrottamente da ore. Esonda il fiume San Bartolomeo a Castellammare del Golfo dove è sotto attenzione anche il torrente Guidaloca. Autostrada A29... Come si gioca a poker italiano: regole e punteggi Il poker è un gioco che circola ormai da numerosi decenni. Inventato da una schiera di marinai che erano soliti viaggiare sulle navi mercantili senza troppi passatempi, il gioco è... SEGUICI SU FACEBOOK