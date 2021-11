Tragico incidente mortale, 27enne muore a Villa Sofia

È morto all’ospedale Villa Sofia di Palermo il 27enne Bartolo Giardina. Si tratta dell’autista della Renault Clio che il 24 ottobre scorso, per cause in corso di accertamento, si era schiantata contro un albero a Lipari, isola maggiore delle Eolie.

Il cuore di Bartolo Giardina ha cessato di battere questa mattina all’ospedale Villa Sofia di Palermo dopo oltre un mese di sofferenza. Nell’incidente perse la vita la 29enne Desirèe Villani. Nell’impatto, che si verificò alle 5 del mattino, rimasero lievemente feriti un isolano e un ucraino, mentre rimase illesa un’altra ragazza. Sulle cause dell’incidente è pendente un’inchiesta aperta dalla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto.

Bartolo aveva riportato vari e gravi traumi e dopo un mese di sofferenza è morto nel reparto di Rianimazione nell’ospedale palermitano. Potrebbe interessarti anche: Terribile incidente mortale, muore un 27enne Badr Elmahi, 27 anni, muore in un incidente stradale in Sicilia Teatro dello schianto mortale l’autostrada Siracusa-Gela Il sinistro stanotte, ferite altre due persone L’auto si schianta contro il guardrail... Grave incidente mortale in autostrada, muore un uomo a Buonfornello Umberto Giovanni Ribaudo, 29 anni, è morto questa mattina lungo l’autostrada Palermo – Catania A19. L’incidente mortale è avvenuto nei pressi di Buonfornello in provincia di di Palermo. Ha perso... Incidente mortale, muore Davide Filardo a 21 anni Incidente mortale sulla Strada Provinciale 81 che congiunge Castelvetrano a Triscina. La vittima si chiamava Davide Filardo aveva 21 anni ed era di Castelvetrano. Davide era un barman di che... Orrore ad Alcamo, cane muore affogato in una villa Orrore ad Alcamo dove un cane Pastore Tedesco è morto affogato in un fiume di fango. Una storia che parla di abbandono e di un povero animale morto nell’indifferenza di... SEGUICI SU FACEBOOK

Redazione 5756 posts 0 comments