Arrivata la neve in Sicilia, scoppia la magia sulle alte Madonie

Prima nevicata stagionale in Sicilia. Sono diversi i comuni montani che stamattina si sono svegliati sotto una bianca coltre di neve. La neve come era stato previsto dai meteorologi, è caduta copiosa sui comuni delle alte Madonie, di Gangi, Petralia Soprana e Sottana, Geraci Siculo, Polizzi Generosa e San Mauro Castelverde. Fiocchi di neve anche a Prizzi. Nel corso della notte le temperature si sono abbassate raggiungendo lo zero, un fatto che ha favorito il deposito di un discreto strato di neve.

Paesaggi incantati a Piano Battaglia sulle Madonie. Qui sono caduti circa cinque centimetri di neve, ma per l’intera giornata di oggi sono previste altre nevicate. In Sicilia nevica a partire dai 1200 di quota sul livello del mare dove le temperatura oscillano intorno allo zero. La foto in copertina è stata pubblicata dal gruppo “Madonie a passo lento” e dal Rifugio Marini che è regolarmente aperto al pubblico.

La neve è caduta sulle strade provinciali che da Petralia Sottana e Isnello conducono a Piano Battaglia. Le arterie erano percorribili ma con pneumatici da neve o catene. Al momento le autostrade sono percorribili anche se è bene portate con sé le catene. In queste ore sono previste nuove nevicate. A causa del maltempo non sono partiti i collegamenti per Ustica. Aliscafi e traghetto sono rimasti in banchina. Regolari i collegamenti con Napoli.

