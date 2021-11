Arriva il gelo artico sulla Sicilia ed è allerta gialla, possibili nevicate

Nuova allerta gialla in Sicilia dove imperversa il maltempo già da parecchi giorni. La situazione non migliora, anzi, potrebbe iniziare a cadere qualche fiocco di neve nel corso dei prossimi giorni soprattutto nelle zone interne dell’isola.

Allerta gialla della Protezione civile

Per domani, 27 novembre, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta gialla per la maggior parte dei settori. Come recita il bollettino, si avranno precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali e meridionali, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Piogge da

isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati deboli.

Freddo artico in arrivo sulla Sicilia Ma il peggio come dicono gli esperti meteo deve ancora arrivare. I prossimi giorni, infatti, saranno caratterizzati da altri temporali e dal freddo. Le temperature, infatti, tenderanno a scendere ancora e il nevischio potrebbe iniziare a comparire sulle vette più altre dei settori interni dell'Isola. Sulle Madonie, in particolare, potrebbero arrivare i primi fiocchi di vene a causa delle basse temperature notturne. Secondo Ilmeteo.it, a Piano Battaglia, nota località montana delle Madonie, la neve potrebbe cadere già da domenica e nelle notti dei giorni a seguire. Si tratta della prima ondata di gelo e freddo che giunge in Sicilia prima dell'arrivo dell'inverno vero e proprio. È in arrivo, come spiega Ilmeteo.it, la prima irruzione di aria artica della stagione, con un vero e proprio assaggio d'inverno sull'Italia tra domenica 28 e martedì 30. Il fine settimana sarà caratterizzato da due perturbazioni: la numero 8 sabato, in arrivo dal Mediterraneo sud-occidentale e con obiettivo soprattutto il Sud e le Isole maggiori. Contemporaneamente la numero 9, di origine artica, raggiungerà nel corso della giornata di sabato le regioni settentrionali, mentre domenica attraverserà quelle centro-meridionali. Neve in arrivo sull'Italia La prima neve dell'inverno 2021 farà la sua comparsa fino a quote relativamente basse, soprattutto sulle Alpi dove scenderà fino a quote collinari sui settori di confine di Val d'Aosta, Alto Adige e Friuli. L'inizio di settimana vedrà il ritorno del sole al Nord mentre al centro-Sud il tempo resterà perturbato con ancora numerose piogge, rovesci e temporali e con la neve in Appennino oltre i 700- 1100 metri. Da martedì un timido miglioramento. Attenzione lungo le strade per possibili gelate Ricordiamo a tutti i lettori che lungo alcune strade e autostrade interne della Sicilia vige l'obbligo di catene a bordo o di pneumatici invernali.