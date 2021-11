Colpi in via Libertà, rapinatore arrestato

I Carabinieri di Palermo hanno arrestato Salvatore Ventimiglia, 29 anni, palermitano, accusato di una rapina nel negozio Calvin Klein in via Libertà messa a segno lo scorso 16 luglio.

I Carabinieri della Stazione Palermo Crispi hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere emessa dal Gip.

I militari hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza nei confronti del giovane. Nella circostanza le commesse erano state minacciate con un cacciavite.

Fondamentale l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e la ricostruzione del modus operandi. I militari lo hanno deferito anche per altra rapina avvenuta il 12 luglio nel negozio Tommy Hilfiger, sempre in via Libertà.

I gestori dei negozi interessati avevano all’epoca deciso di diffondere pubblicamente alcune immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza che ritraevano i rapinatori.

I Carabinieri hanno portato l’arrestato presso la competente Casa Circondariale, in attesa dell’interrogatorio di garanzia.