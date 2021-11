Mancini “C’è pressione ma andiamo a Belfast senza ansia”

BELFAST (IRLANDA DEL NORD) (ITALPRESS) – “Un pò di pressione si sente ma l’Italia la pressione la sente sempre, in ogni partita. Sappiamo che è una partita molto importante ma la dobbiamo giocare senza avere molto ansia come è invece un pò successo con la Svizzera dopo aver preso gol”. Roberto Mancini predica calma alla vigilia della delicata sfida di Belfast contro l’Irlanda del Nord dove l’Italia si gioca la qualificazione diretta al prossimo Mondiale. Gli azzurri sono padroni del proprio destino, vincere mantenendo il vantaggio sulla Svizzera nella differenza reti garantirebbe il biglietto per il Qatar.”Dovrà essere l’Italia che abbiamo visto nelle partite di qualificazioni all’Europeo, all’Europeo e nelle prime gare delle qualificazioni mondiali – suona la carica Leonardo Bonucci -. Ci sarà di portare a casa il risultato con le nostre doti dimenticandoci quello è stato il recente passato. Essere campioni d’Europa non ci dà diritto alla vittoria prima di giocare, quindi dobbiamo mettere da parte questo pensiero e il pareggio arrivato a Roma venerdì, ma guardare soltanto avanti ed essere concentrati sulla partita che dobbiamo fare”.”Sono sicuro che faremo una grande prestazione”, conclude Bonucci.(ITALPRESS).

