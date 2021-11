Dal 15 novembre obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali su strade a rischio neve o ghiaccio

A partire dal 15 novembre, obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali sui tratti delle autostrade a rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio. A breve l’ordinanza anche per le altre strade dell’isola. L’obbligo avrà efficacia esecutiva in caso di avverse condizioni meteo e previa esposizione di apposita segnaletica verticale.

Come ogni anno a partire dal 15 novembre entrerà in vigore, per tutti i veicoli a motore a esclusione dei motocicli, l’obbligo di catene a bordo o l’utilizzo di pneumatici invernali sulle autostrade in gestione Anas normalmente esposte al rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio durante la stagione invernale.