Palermo impreparata al Natale, la città è spenta e sporca

“Nonostante le difficoltà dell’ultimo anno e mezzo gli albergatori hanno versato regolarmente e puntualmente le somme dell’imposta di soggiorno. Ci amareggia apprendere da alcune dichiarazioni rilasciate alla stampa dall’assessore alla Cultura Mario Zito che ancora gli uffici non hanno quantificato le risorse e che gli eventi legati al Natale non siano stati programmati per questo”. Lo dice in una nota Marco Mineo, presidente di Assohotel Confesercenti, commentando i ritardi del Comune nell’appalto di luminarie e nell’organizzazione degli appuntamenti per le festività.

“Come Assohotel – aggiunge Mineo – proporremo all’amministrazione una serie di iniziative che riteniamo utili e facilmente realizzabili per andare in contro al Natale. Di una cosa siamo certi: l’ultimo trimestre si è chiuso in attivo per gli albergatori palermitani che hanno versato le somme già a metà a ottobre. Non vorremmo che nelle difficoltà in cui il Comune si trova, le risorse dell’imposta di soggiorno, vincolate al turismo, siano state utilizzate per altro”.