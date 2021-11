Strage di animali nel Palermitano, a Bagheria avvelenati cani, gatti e pecore

Una vera e propria mattanza quella che si è consumata a Bagheria, nel Palermitano. I residenti hanno trovato 15 animali tra cani, gatti e pecore senza vita. Un veleno avrebbe ucciso i poveri animali, inserito in alcune polpette. Lo denuncia Gino Gagliano, medico veterinario di Bagheria.

Per uccidere le povere vittime è stato usato un veleno potentissimo, che non menzioniamo di proposito. “In questo caso è stato aggiunto il veleno al tritato di carne, il composto è stato piazzato in diversi punti lungo la strada”. Lo spiega il dottore Gagliano. Gli animali sarebbero morti nel giro di pochi minuti dopo averle ingerite. A Bagheria non è la prima volta che accade una vicenda simile. La terribile vicenda si è consumata nella strada comunale Ranteria.