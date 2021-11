Canone d’affitto, come risparmiare anche se aumenta

Negli ultimi 10 anni il valore degli affitti è cresciuto di diversi punti in Italia, segnando +6,41% rispetto ai prezzi del 2010.

Ciò nonostante, va sottolineato che nel Bel Paese i costi sono ancora relativamente contenuti rispetto al resto d’Europa.

L’indice si attesta infatti sui 101,30 Euro, contro una media che tocca valori più prossimi ai 140.

Cosa contribuisce però ad alzare o abbassare i canoni d’affitto?

Certamente bisogna tener conto del luogo dove si cerca casa.

Le abitazioni in locazione nei piccoli centri comportano certamente una spesa minore rispetto alle grandi città, dove, è cosa risaputa, i canoni tendono a lievitare di anno in anno.

Così, chi intende trasferirsi in una metropoli come Roma, Milano o Firenze, deve mettere in conto un budget superiore per l’alloggio, rispetto a 10 anni fa.

Eppure, nonostante le statistiche esiste un modo per abbattere i costi d’affitto e riuscire a individuare soluzioni ottime e convenienti.

Si tratta della ricerca degli appartamenti in affitto attraverso le piattaforme online appositamente dedicate, come Zappyrent, che si distingue dalle altre per affidabilità è sicurezza.

Zappyrent è un punto di riferimento nell’incontro tra domanda e offerta di immobili in locazione, gratuita per gli utenti e molto semplice da utilizzare, sia per i proprietari che per gli inquilini.

Tutta la procedura, infatti, è estremamente intuitiva e razionale.

Il sito raccoglie, in pratica, tutte le offerte di locali in affitto pubblicate dai proprietari di casa e organizzate per grandi città, quali Roma, Milano, Bologna, Torino e Firenze.

Cliccando sulla pagina di interesse della città, si può restringere il campo di ricerca spuntando le informazioni riportate nel menu e relative a budget, formula abitativa, zona in cui si desidera vivere.

Così facendo, Zappyrent restituisce solo i risultati rispondenti ai parametri impostati e gli utenti visualizzeranno gli annunci più pertinenti alle proprie esigenze.

Ognuno di questi, poi, è accompagnato da una scheda descrittiva molto dettagliata e da una galleria immagini esplicativa delle caratteristiche e condizioni dell’abitazione.

Per riservare un appartamento, basta solo prenotarlo attraverso l’apposito pulsante presente nell’annuncio o rilanciare una controproposta nel caso in cui non si fosse soddisfatti del canone richiesto.

In alcuni casi è anche possibile richiedere una visita in loco.

Infine, Zappyrent assicura gli inquilini che hanno individuato il loro appartamento in affitto attraverso la piattaforma, con la policy “Soddisfatti o rimborsati, che prevede la restituzione dell’intero importo versato nel caso in cui l’immobile non corrisponda con l’annuncio, nelle caratteristiche e condizioni.