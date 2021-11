Ancora maltempo in tutta la Sicilia, allerta meteo arancione

Allerta meteo per il peggioramento delle condizioni meteo in tutta la Sicilia. Sarà allerta arancione per domani

La Protezione civile regionale ha diffuso un aggiornamento delle previsioni di rischio metereologico e idrogeologico per oggi 9 e domani 10 novembre.

Redazione 5155 posts 0 comments