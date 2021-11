Allarme bomba a Palermo, artificieri alla Unicredit di Via Roma

Paura questa mattina davanti alla filiale di Unicredit di Via Roma, angolo Via Principe di Belmonte, a Palermo. È scattato l’allarme bomba a causa di uno zaino appeso a una delle telecamere di sicurezza che circondano il perimetro dell’agenzia. Sul posto la Polizia di Stato, che indaga sullo strano episodio. Le volanti sono arrivate dopo la chiamata dal personale.

“I sistemi di sicurezza a presidio delle nostre agenzie e dei nostri uffici si sono dimostrati all’altezza della situazione – ha dichiarato Gabriele Urzì Segretario Provinciale e Responsabile salute e sicurezza della Fabi Palermo -. Il Personale è stato ammirevole, in quanto anche adeguatamente formato, e ha messo in atto il protocollo di sicurezza previsto in questi casi. Il resto lo hanno fatto, con la consueta professionalità, le Forze dell’Ordine, con il pronto intervento degli artificieri e la consueta attenzione sulle indagini, ancora in corso”.