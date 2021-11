Punta Bianca è uno spettacolo e Belen Rodriguez resta folgorata, Musumeci: “Sarà riserva naturale”

La splendida Punta Bianca diventerà una riserva naturale. Dopo anni di appelli alla Regione, parte l’iter per l’istituzione di una riserva che proteggerà una delle località più belle della Sicilia. La giunta regionale ha dato il via libera al percorso per l’istituzione della riserva naturale di Punta Bianca e Scoglio Patella, nell’Agrigentino. Il governo Musumeci, su proposta dell’assessorato del Territorio e dell’Ambiente, ha avviato l’iter per la creazione dell’area protetta su circa 300 ettari ricadenti tra Agrigento e Palma di Montechiaro, attraverso l’inserimento nel Piano regionale dei parchi e delle riserve.

“Sarà opportunità di sviluppo”

Obiettivo è, dice il presidente della Regione, nello Musumeci, “porre sotto tutela un’altra preziosa porzione della nostra terra. Era un impegno che avevo assunto durante una mia visita nell’Agrigentino. L’obiettivo è quello di consentirne una valorizzazione sostenibile anche se non ingessata. Per i Comuni interessati sarà una nuova opportunità di sviluppo, nel rispetto del paesaggio”. “Con questa delibera di giunta – aggiunge l’assessore all’Ambiente Toto Cordaro – abbiamo posto una prima pietra per proteggere un luogo di grande valore ambientalistico. Un percorso che adesso è irreversibile”.

Gli scatti di Belen Rodriguez e l'appello Nei giorni scorsi Punta Bianca era sta oggetto delle attenzioni nazionali grazie a Belen Rodriguez. La modella e presentatrice agrigentina ha scelto Punta Bianca per scattare alcune foto come location della prossima campagna di "Hinnominate", la sua linea di abbigliamento. Belen era rimasta talmente folgorata dal paesaggio che ha anche rivolto un appello a Musumeci. "È un luogo meraviglioso e unico che meriterebbe una migliore valorizzazione, in senso turistico e ambientale. In questa zona insiste da 63 anni un poligono militare, le cui esercitazioni stanno distruggendo i luoghi, distruggendo le strade di accesso e bloccando la fruizione turistica, mentre le associazioni ambientaliste locali aspettano da 25 anni che sia riconosciuta dalla regione Sicilia quale riserva naturale. E quindi vorrei finire con un appello al Presidente Musumeci, affinché istituisca la tanto agognata riserva naturale". La battaglia delle associazioni ambientaliste Anche Mareamico Agrigento da anni si batte per l'istituzione di una riserva in questa bellissima parte della Sicilia. "Noi raccogliamo tale notizia con soddisfazione, ma dopo 25 anni di attesa (la proposta all'Assessorato era stata presentata nel settembre del 1996), ci saremmo aspettati la comunicazione della conclusione dell'iter e l'istituzione della tanto agognata riserva e l'individuazione di un sito alternativo per le anacronistiche esercitazioni militari, che da 63 anni si svolgono presso il vicino poligono di Drasy, che stanno inquinando e distruggendo parte di questo prezioso territorio".