Banda di minorenni assalta un negozio di Monreale, scatta un arresto dei Carabinieri

MONREALE – I Carabinieri della Stazione di Monreale hanno arrestato un minorenne accusato di furto aggravato. I militari lo hanno sorpreso in flagrante di reato mentre assaltava, assieme ad altri giovani, un negozio nella centralissima via Roma. Ora i Carabinieri sono sulle tracce degli altri tre complici in corso d’identificazione.

L’episodio è legato a doppio filo agli ultimi eventi messi in risalto da MonrealeLive in questi giorni che parlano di scorribande, vandalismo e atti di bullismo nei confronti di anziani. Il minore fermato, infatti, è uno dei giovani che sono giunti ieri in caserma dopo i gravi fatti venuti fuori grazie ad alcuni video.

Il giovane questa volta però si è reso responsabile di furto aggravato assieme ad altri giovani, anch'essi minori e in corso d'identificazione. Per il ragazzo si sono aperte le porte di un centro di accoglienza di prima accoglienza di Palermo. Il fermo del minore è avvenuto dopo la denuncia repentina da parte del titolare dell'attività il quale, grazie alle immagini di videosorveglianza trasmesse in diretta, ha allertato i carabinieri che sono subito giunti sul luogo, beccando con le mani nel sacco il giovane. Gli altri tre minori sono in corso d'identificazione e i Carabinieri sarebbero già sulle loro tracce.