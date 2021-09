Scoperta a Partinico una piantagione di droga per 100 mila euro

Le Fiamme Gialle di Palermo hanno scoperto e sequestrato una piantagione di marijuana a Partinico. Avrebbe fruttato oltre 100 mila euro. L’illecita coltivazione era nascosta tra la fitta vegetazione del torrente che costeggia il santuario della Madonna del Ponte nell’agro partinicese estendendosi per oltre 100 metri quadrati.

L’accesso alla zona era particolarmente impervio poiché la piantagione, ricavata in un alveo presente nel punto di biforcazione del torrente, era circondata da un canneto tanto folto da rendere impenetrabile l’accesso.

Dopo aver ricavato un sentiero tra la fitta vegetazione, i finanzieri hanno individuato 77 piante di marijuana in piena fase d’infiorescenza che occupavano un’area demaniale di circa 100 mq auto-alimentata dall’acqua fluviale. Sul posto sono stati rinvenuti anche prodotti chimici per preservare le piante e attrezzi da lavoro per la coltivazione degli arbusti.

Le piante, tra il metro e mezzo e i due di altezza, una volta immesse nelle “piazze di spaccio”, avrebbero fruttato profitti per oltre 10p mila euro. L’operazione testimonia la costante e capillare attività svolta dalla Guardia di Finanza per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti nella provincia palermitana, primaria fonte di finanziamento delle locali organizzazioni criminali.

Potrebbe interessarti anche: Maxi piantagione di droga a Partinico, arrestato 25enne I Carabinieri di Partinico hanno arrestato un 25enne partinicese con l’accusa di coltivazione e produzione di sostanza stupefacente e furto aggravato. Nel corso di un servizio mirato, i militari hanno perquisito un locale sito a Partinico trovando una serra indoor... Si fotografa col sedere al vento davanti al Duomo di Noto, multa di 10 mila euro È caccia in Sicilia al turista che mostra il sedere davanti ai monumenti. Si tratta di un uomo di 37 anni, residente a Milano ma di origini calabresi. È stato beccato grazie ai social dopo aver postato una foto che... Notte di terrore a Palermo, coppia di fidanzati picchiata e rapinata per 10 euro Una vera e propria notte di terrore per due giovani fidanzati rapinati a Palermo da due uomini che sono stati arrestati dai Carabinieri. Sono stati i carabinieri del nucleo radiomobile di Palermo a fermare Santo Chiovaro, 39 anni e Salvatore...