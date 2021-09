Incidente in viale Regione Siciliana, 22enne in prognosi riservata

Un ragazzo di 22 anni è in prognosi riservata all’ospedale Civico di Palermo dopo un grave incidente stradale avvenuto questa notte in viale Regione Siciliana, a Palermo. Lo schianto si è registrato all’altezza dell’incrocio con via Perpignano.

Un grave incidente avvenuto quando erano circa le 3 di notte in un luogo che è stato teatro di altri gravi incidenti anche mortali.

Come riporta la testata locale Palermo Live, P.R., un giovane 22enne, era a bordo della sua Lancia Ypsilon quando si è schiantato contro un impianto pubblicitario. L’impatto è stato violentissimo per il ragazzo che procedeva in direzione Trapani nella corsia centrale della Circonvallazione di Palermo.

Sul luogo dell’incidente sono giunti i Vigili del Fuoco che hanno estratto il ferito dalle lamiere dell’auto che si è accartocciata a causa dell’impatto. Subito dopo i sanitari del 118 lo hanno trasportato al Pronto soccorso del Civico. Il giovane era privo di sensi quando gli operatori del 118 lo hanno caricato in ambulanza.

Il 22 è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale Civico. Le sue condizioni al momento sono giudicate gravi e i medici non hanno ancora sciolto la prognosi. Il giovane avrebbe perso molto sangue a causa delle gravi ferite rimediare nello schianto.

I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia municipale di Palermo, sezione Infortunistica stradale.

