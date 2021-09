Droga e spaccio, 5 arresti tra San Cipirello, Villabate e Palermo

I Carabinieri hanno eseguito in provincia di Palermo 5 arresti in materia di stupefacenti.

I militari della Stazione di San Cipirello hanno tratto in arresto per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti un 18enne del posto poiché è stato trovato in possesso di 4,5 grammi di cocaina suddivisa in 20 dosi e della somma contante di euro 600 ritenuta provento dell’attività illecita.

Per il medesimo reato, i Carabinieri della Stazione di Acqua dei Corsari, a Palermo, hanno arrestato un altro 18enne, avendolo sorpreso subito dopo aver ceduto un modico quantitativo di hashish. La successiva perquisizione personale eseguita a carico del giovane consentiva di rinvenire altri 31 grammi di hashish e denaro per 354 euro.

Anche i militari della Stazione Carabinieri di Villabate hanno scoperto un 19enne con 15 grammi circa di hashish e 40 grammi di marijuana nonché euro 190 in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Nel quartiere “Noce” di Palermo, i Carabinieri della Stazione di Olivuzza hanno arrestato un 42enne che, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, e stato trovato in possesso di 4 grammi di cocaina, suddivisa in 14 dosi, 14 grammi di hashish, suddivisi in 26 dosi; 20 grammi di marijuana, suddivisa in 16 bustine e 219 € in banconote di piccolo taglio.

Allo “Zen 2”, i Carabinieri della Stazione San Filippo Neri hanno arrestato un 33enne per possesso gr. 25,8 di marjuana e gr. 13 di hashish.

Tutto lo stupefacente sequestrato è stato inviato al Laboratorio Analisi del Comando Provinciale Carabinieri di Palermo