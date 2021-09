Controlli dei Carabinieri a Partinico, scatta una denuncia

I Carabinieri della Compagnia di Partinico, nel corso di servizio coordinato di controllo del territorio, hanno proceduto a numerose verifiche in materia di detenzione di armi a carico di 5 persone.

È stato avviato il procedimento amministrativo per il divieto di detenzione armi e munizioni in quanto non avevano osservato l’obbligo di presentazione della certificazione medica.

Nel corso delle attività su strada, sono poi state sottoposte a controllo 47 persone, di cui una denunciata per guida senza patente. Controllati anche 25 veicoli e 8 esercizi commerciali.

I militari hanno anche ispezionato due palestre senza però rilevare alcuna violazione alla normativa sul ‘green pass’.

Nell’ambito di alcuni controlli di natura ambientale, i militari della Stazione di Chiusa Sclafani e quelli Centro Anticrimine Natura Carabinieri di Palermo, hanno denunciato in stato di libertà per reati ambientali un meccanico 59enne.

In 3 aree adibite abusivamente a discarica di rifiuti speciali sono stati rinvenuti e sequestrate 45 carcasse di veicoli di varia tipologia, un magazzino adibito a deposito di rifiuti ferrosi e 1000 metri cubi di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

