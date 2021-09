Serramenti e Superbonus 110%, a Catania BeOpen

In Sicilia riparte il settore degli eventi e arriva BeOpen, una delle manifestazioni più importanti del settore del serramento. La kermesse è organizzata da LegnoLegno – Consorzio Nazionale dei Serramentisti, in collaborazione con Edil Sider Spa, sponsor principale della tappa siciliana che festeggerà i suoi 70 anni di attività. L’evento sabato 25 settembre al Catania International Airport Hotel.

Occhio al Superbonus 110%

L’evento di Catania è rivolto a serramentisti in legno, alluminio, pvc e sistemi misti, rivenditori, installatori, imprese edili e progettisti e intende fornire ai partecipanti anche il quadro complessivo delle detrazioni fiscali (Superbonus, Ecobonus e Bonus Casa) e delle tipologie di credito d’imposta, tra cui Transizione 4.0. Sarà possibile visitare gli spazi espositivi dedicati alle eccellenze e alle novità di prodotto proposte dalle aziende partner, leader del settore a livello nazionale e sul territorio.

Anche un hub durante la manifestazione

Attenzione particolare è stata posta dagli organizzatori alle azioni di contrasto alla crisi pandemica. Il programma prevede infatti l’allestimento di un hub temporaneo per le somministrazione del vaccino e per i tamponi, grazie al supporto dell’ASP di Catania. “Un modo, per garantire l’accesso alla prestazione sanitaria a quante più persone possibili e di coniugare il business con le responsabilità sociali dell’impresa – dichiara Stefano Mora, direttore di LegnoLegno che prosegue – ringraziamo il Dr. Liberti, Commissario ad acta per l’emergenza Covid-10, e tutto il suo staff operativo per la disponibilità e l’efficienza mostrata nell’offrire ai nostri utenti una opportunità straordinaria”.

“Ringrazio LegnoLegno e la struttura commissariale Covid di Catania che hanno accolto la richiesta di offrire il servizio di vaccinazione in occasione del nostro importante evento che chiama a raccolta gli operatori del comparto dei serramentisti della Sicilia”, dice Marcello Calandrino, vice presidente di Edil Sider Spa. “Siamo lieti quindi che i nostri serramentisti – prosegue Calandrino – potranno partecipare al BeOpen, vaccinarsi sul posto e fare il tampone gratis giusto prima di partecipare all’evento”.

L’accesso all’evento sarò permesso soltanto ai possessori di Green Pass valido, secondo la normativa vigente. Per altre informazioni è possibile visitare il sito web: https://beopenportefinestre.it/eventi/catania-2021/

