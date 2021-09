Incidente in galleria, camion si ribalta, A29 paralizzata

Incidente stradale questa mattina lungo l’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo nei pressi dell’uscita per Capaci e Isola delle Femmine. Un furgone e un camion i mezzi coinvolti.

Il traffico è rimasto bloccato in direzione Palermo a causa di un sinistro stradale avvenuto alle 7 del mattino all’interno di una galleria.

Il furgone si è schiantato contro la parete della galleria, il camion si è ribaltato mettendosi di traverso lungo la carreggiata.

Sul posto ambulanze, la polizia stradale e personale dell’Anas. “Il traffico – fanno sapere dall’Anas – è deviato con uscita obbligatoria allo svincolo di Carini e prosecuzione in direzione Palermo sulla statale 113 fino allo svincolo di Tommaso Natale”. Il serpentone d’auto è lungo oltre 10 chilometri. Ad avere la peggio, il conducente del furgone che trasportava cassette in legno: è stato trasportato in “codice rosso” al pronto soccorso del Civico.

