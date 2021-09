Monreale, grave schianto moto-auto, 2 feriti (FOTO)

Due persone sono rimaste ferite nel corso di un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio a Monreale. Due giovani a bordo di una moto di grossa cilindrata si sono schiantato contro un’auto lungo la SS186 di Monreale, nelle vicinane della frazione di Pioppo.

I due giovani sono stati soccorsi da un’ambulanza del 118 e trasportati all’ospedale Ingrassia di Corso Calatafimi. Come è possibile notare dalle foto in galleria, si è trattato di uno scontro molto violento a tal punto che la motocicletta si è spezzata in due pezzi.

Illeso l’autista della vettura coinvolta nell’incidente, una Mercedes. Sul. Posto anche una pattuglia dei Carabinieri di Monreale per la gestione della viabilità e per i rilievi di rito.

Foto Ludovico Giurintano