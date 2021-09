Sciame sismico a San Vito lo Capo, quarta scossa di magnitudo 3.4

Un altro terremoto di magnitudo locale 3.4 è avvenuto nella zona della Costa Siciliana nord occidentale, al largo di San Vito lo Capo. La scossa è stata registrata dalla rete sismica nazionale alle 16:02:51, ora italiana, ad una profondità di 26 km.

Sono in tutto quattro le scosse avvenute in due ore come conferma l’istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Un’altra scossa di magnitudo 3.4 è stata registrata alle ore 14.19 al largo di San Vito lo Capo. Lo aveva reso noto l’Ingv che specifica come la scossa sia avvenuta a una profondità di 22 km. La scossa è stata anticipata da un altro terremoto di minore intensità. Poi un’altra piccola scossa nell’area vicina all’epicentro delle due scosse principali.