Miriam Leone si è sposata a Scicli, matrimonio da favola, “Ni maritamu” (FOTO)

Miriam Leone si è sposata oggi nel Santuario di Santa Maria la Nova a Scicli. Poi il ricevimento di nozze al Castello di Donnafugata.

Matrimonio siciliano per Miriam

L’attrice catanese ha sposato oggi il compagno Paolo Carullo e ha pubblicato sul profilo Instagram due foto. Una in primo piano e una dopo le nozze in vestito da sposa col velo ricamato in pizzo e la scritta “Ni Maritamu”, “ci sposiamo” in siciliano.

Ricevimento al Castello di Donnafugata

La cerimonia religiosa si è svolta nel Santuario di Scicli. Il ricevimento al Castello di Donnafugata di Ragusa.

La notizia delle nozze era stata diffusa alcuni giorni e poi confermata dal Comune di Scicli, che ha detto di aver lavorato all’evento “da 13 mesi”.

Le nozze con Paolo Cerulli

Miriam Leone e Paolo Carullo, imprenditore e musicista siciliano, stanno insieme da due anni. Anche lui piuttosto riservato e schivo sui social, è nato a Catania come Miriam, ed è volato a Milano per conseguire la laurea in Economia e Finanza. È un musicista e imprenditore di successo.