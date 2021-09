Tregedia a Monreale, muore un giovane di 26 anni

Tragedia a Monreale dove è morto un ragazzo di 26 anni per cause ancora in via di accertamento. Il dramma si è consumato in un residence in via Venero, nel centro della cittadina normanna.

Secondo quanto riporta MonrealeLive, nel corso della giornata d’ieri all’interno di un palazzo il giovane monrealese, C. M., classe 1995, che soffriva di alcuni problemi di salute, è deceduto per cause da accertare, forse un arresto cardiaco.

Sul posto, nel pomeriggio d’ieri, sono intervenuti i soccorritori del 118 e i carabinieri della Compagnia di Monreale. I rianimatori non avrebbero potuto fare nulla per salvarlo.

I militari monrealesi hanno avviato le indagini. Sono rimasti fino a tarda notte sul posto. In seguito il corpo è stato restituito alla famiglia per la celebrazione del funerale.