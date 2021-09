Mc Donald’s assume in Sicilia, 30 posizioni aperte e candidature online

La nota azienda americana McDonald’s apre alle assunzioni in Sicilia. Le candidature sono già aperte per 30 posti di lavoro che dovranno essere coperti in tre ristoranti dell’Isola. Mc Donald’s cerca persone dinamiche, predisposte al lavoro in team e al contatto con il cliente e le candidature sono aperte fino al 14 ottobre. Si dovrà superare prima una selezione online e poi un colloquio individuale.

I dettagli del piano di assunzioni di Mc Donald’s

Entro il prossimo 14 ottobre sarà possibile inviare la propria candidatura sul sito mcdonalds.it e accedere al processo di selezione per entrare a far parte della squadra di McDonald’s. Le persone assunte andranno a lavorare nei ristoranti di Gela, Milazzo ed Enna. I posti disponibili sono 10 per ogni sede siciliana come conferma a DirettaSicilia l’azienda tramite una nota.

La selezione per lavorare nel ristorante

Nella prima fase di selezione verrà richiesto di rispondere a un questionario circa diverse tematiche, tra cui la disponibilità oraria e il tipo di mansioni a cui si è interessati. I candidati ritenuti idonei potranno passare alla fase successiva che consiste in un test volto a individuare le aree di forza comportamentali. Coloro che supereranno il test verranno contattati da McDonald’s e invitati a un colloquio individuale, che sarà anche l’occasione per ottenere tutte le informazioni sull’azienda e sul lavoro in McDonald’s.

Dinamicità, proattività, voglia di mettersi in gioco e di crescere: queste le caratteristiche dei candidati che l’azienda ricerca per i suoi team.

L’assunzione, la formazione e il lavoro

I nuovi assunti saranno seguiti in un percorso di formazione e crescita professionale che valorizzerà skills e punti di forza di ciascuno e avranno l’opportunità di lavorare in un contesto giovane, informale e dalla forte identità di gruppo. Nel sistema McDonald’s il merito, le pari opportunità e la crescita professionale sono pilastri fondamentali. Il curiculum si può inoltrate tramite il sito ufficiale dell’azienda.

McDonald’s Italia

In Italia da 35 anni, McDonald’s conta oggi 610 ristoranti in tutto il Paese per un totale di 25.000 persone impiegate che servono ogni giorno 1 milione di clienti. I ristoranti McDonald’s italiani sono gestiti per il 90% secondo la formula del franchising grazie a 140 imprenditori locali che testimoniano il radicamento del marchio al territorio. Anche nella scelta dei fornitori McDonald’s conferma la volontà di essere un marchio “locale”, con l’85% di fornitori che è rappresentato da aziende italiane o aziende che producono in Italia. Nel mondo McDonald’s è presente in oltre 100 Paesi con più di 36.000 ristoranti.