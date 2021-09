Miriam Leone si sposa in Sicilia, nozze da sogno tra Scicli e Donnafugata

Matrimonio da sogno per Miriam Leone che ha deciso di sposarsi a Scicli con ricevimento nel magnifico castello di Donnafugata. Nozze da favola per la bella attrice siciliana – è originaria di Catania – che ha scelto la sua terra per dichiarare amore eterno al promesso sposo, Paolo Carullo. Poco si sa su di lui, un artista ed imprenditore catanese.

Le nozze dopo due anni di fidanzamento

Il rito del matrimonio di Miriam Leone è in programma al Santuario di Santa Maria La Nova, il 18 settembre. Poi il Castello di Donnafugata con il suo parco ospiterà il ricevimento nuziale.

Nozze magiche dunque per la bella Miriam Leone, Miss Italia, attrice, conduttrice, che sceglie il Castello di Donnafugata come hanno già fatto altri vip. Anche Luca Zingaretti e Luisa Ranieri si erano sposati nella splendida location di Ragusa.

Ricevimento nella splendida location ragusana

Al fine di permettere al meglio lo svolgimento dei preparativi, il Castello di Donnafugata resterà chiuso il 17 e il 18 settembre – giorno, quest’ultimo, in cui si svolgerà il lieto evento – per riaprire le porte al pubblico dei visitatori alle ore 11 di domenica, 19 settembre.

Un successo dopo l’altro

Non solo nozze per Miriam Leone ma una grande svolta sul piano personale per lei ma in questa fine di 2021. È in arrivo anche un nuovo traguardo professionale per la catanese che interpreterà Eva Kant nel film «Diabolik» diretto dai Manetti Bros, in cui sarà affiancata da Luca Marinelli.

Il matrimonio doveva essere segreto

Quello della Leone doveva essere un matrimonio segreto ma l’amministrazione comunale di Scicli ha svelato il tutto. «L’amministrazione Comunale di Scicli, che lavora all’evento da tredici mesi, renderà note a ore le disposizioni di modifica alla viabilità nel centro storico per quella data». Questo il messaggio che ha svelato i fiori d’arancio. Insomma il silenzio social dell’attrice è stato tradito dalla comunicazione ufficiale e ora tutti sono in attesa di assistere al grande giorno della bellezza “rinascimentale” che con i suoi look eleganti e chic è sempre riuscita ad attirare i flash dei fotografi in ogni occasione.