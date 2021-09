Scoppia l’Estate settembrina in Sicilia, attesi 35 gradi

Torna l’estate in Sicilia dove le temperature arriveranno a toccare i 35 gradi. Dopo le piogge e gli eventi, anche straordinari di Pantelleria e Catania, torna il beltempo al Sud e sulla Sicilia. Dunque prende il via all’estate settembrina. Le spiagge torneranno a riopopolarsi.

È in arrivo un anticiclone che porterà alta pressione d’origine subtropicale che favorirà tempo stabile e soleggiato e un aumento delle temperature su tutte le regioni. In Sicilia, tra martedì e mercoledì, si assisterà a un aumento delle temperature massime con picchi fino a 33° o 34°C.

Condizioni meteo estive ci attendono dunque in Sicilia nel corso dei giorni che verranno. Il caldo si farà sentire soprattutto durante le ore diurne. Secondo gli esperti di 3bMeteo, le temperature di notte ed al mattino si manterranno su valori più consoni alla stagione autunnale, con valori non oltre non oltre i 20°C sulle principali città.

Una graduale diminuzione delle temperature è attesa da mercoledì a partire dal Nord e successivamente sulle regioni del Centro Italia, in un contesto comunque di tempo ancora dalle caratteristiche estive.

“Fino a domani – ha spiegato Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito iLMeteo.it – la presenza di un campo di alta pressione garantirà generali condizioni di bel tempo con clima tipicamente estivo e un caldo non eccessivo. Da mercoledì 15 le cose cambieranno. Al Nord si avvicinerà una perturbazione atlantica che fino a giovedì porterà condizioni di forte instabilità che si presenterà sotto forma di rovesci temporaleschi su molte regioni. Al Sud e su parte del Centro, invece, salirà dal Nord Africa l’anticiclone sub-tropicale che comincerò a surriscaldare il clima a partire dalla Sardegna. Le temperature torneranno a misurare valori massimi davvero anomali per il mese di settembre.

Nel dettaglio, oggi al Nord il cielo saà soleggiato e caldo e anche al Centro continuerà il bel tempo con un clima decisamente estivo. Al Sud, invece, alcune nubi interesseranno la Calabria interna, sole altrove. Domani al nord ci saranno nubi in aumento sulle Alpi di Nordovest, sole e caldo altrove. Mentre al Centro e al Sud continuerà il bel tempo. Mercoledì peggioramenti sull’arco alpino e prealpino del Nordovest e in Liguria. Al centro nubi sparse, mentre al Sud sarà soleggiato.