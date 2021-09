Palermo, si schianta e si ribalta per evitare gatto

PALERMO – Tanta paura per un automobilista in via Alla Falconara, a Baida. L’incidente stradale questa mattina quando l’autista di una Mercedes Classe A ha perso il controllo della sua auto. La vettura ha finito la propria corsa ribaltandosi.

Secondo le ricostruzioni, la vittima avrebbe cercato di evitare un gatto che si sarebbe trovato nel bel mezzo della carreggiata. Dopo aver perso aderenza per scansare l’animale anche a causa dell’asfalto umido, l’auto ha prima impattato contro tre vetture posteggiate per poi ribaltarsi.

L’uomo alla guida non ha riportato ferite. Sul posto la Polizia municipale di Palermo, sezione Infortunistica, e gli addetti al ripristino del manto stradale, danneggiato per l’impatto.