Musumeci vola a Pantelleria dopo la tromba d’aria (VIDEO)

Musumeci in volo verso Pantelleria, l’isola colpita da tromba d’aria nel tardo pomeriggio di ieri. Sono due le vittime accertate, nove i feriti, tra cui due gravi.

Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci è in volo verso Pantelleria. Il governatore, accompagnato dal capo della Protezione civile regionale, Salvo Cocina, si recherà sui luoghi che ieri sono colpiti dalla tromba d’aria che ha provocato dei morti e diversi feriti.

Notte di lavoro per i vigili del Fuoco dopo il forte vento che si è abbattuto sulla zona di Campobello causando 2 morti e nove feriti. Tanti i messaggi di solidarietà.

Sull’isola vigili del fuoco e volontari del gruppo comunale di Pantelleria hanno lavorato sino a tarda notte per rimuovere dalla strada alberi, cavi elettrici e pali della luce divelti dal forte vento che si è abbattuto sulla zona di Campobello.

Continua senza sosta anche l’attività dei Carabinieri. Questa mattina, insieme ai Vigili del Fuoco in possesso di un drone termico e della Protezione Civile, avendo avuto la certezza che non vi fosse nessun disperso, è iniziata l’ispezione per cercare di quantificare i danni.