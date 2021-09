Tromba d’aria a Pantelleria, due morti, 9 feriti, case sventrate (FOTO)

Una tromba d’aria a Pantelleria, contrada Campobello, ha colpito diverse autovetture e, purtroppo, provocato due morti e nove feriti gravi. Sul posto immediatamente arrivati i soccorsi. Lo comunica la protezione civile regionale.

Violenta tromba d’aria sull’isola

Una tromba d’aria a Pantelleria ha provocato la morte di due persone e il ferimento di nove. La tromba d’aria si è abbattuta alle 19.30 circa in località Campobello. I mezzi coinvolti sono 10. Lo conferma il sindaco Vincenzo Campo che sta seguendo e coordinando le operazioni di soccorso. “Ci sono due morti e diversi feriti – dice il sindaco – E’ stata certamente una tromba d’aria che ha coinvolto case e anche diversi mezzi. Sono in corso le ricerche. Stiamo ancora valutando quello che è successo”.

Pronti i soccorritori da Lampedusa

Al momento sono pronti ad intervenire da Lampedusa anche i soccorsi del 118 con l’elisoccorso. Questo avverrà quando le condizioni climatiche lo consentiranno. “Circa una ora fa, una tromba d’aria a Pantelleria – dicono dalla protezione civile – ha colpito diverse autovetture e, purtroppo, provocato due morti e quattro feriti gravi. Sul posto immediatamente arrivati i soccorsi”.

Il bilancio dei danni è ancora provvisorio.

Il racconto di Pantellerianotozie

Oggi pomeriggio sull’isola di Pantelleria c’è stato un forte temporale con tuoni e fulmini, ma nella zona di Campobello c’è stata una vera e propria tromba d’aria che ha fatto danni ingenti. È stato divelto il tetto di una casa, diversi cannizzati, muretti, un intero cancello in ferro e delle macchine sono state letteralmente portate via e distrutte, alcune finendo addirittura sul tetto di una casa.

Sui social si cominciano a pubblicare video e foto, ma i primi ad accorrere sul posto sono stati i Carabinieri e i Vigili del Fuoco che hanno constatato il disastro, contando purtroppo 2 morti e 4 feriti fortunatamente questi non gravi. Una tragedia inaspettata che getta sgomento in tutta la popolazione. Non sappiamo ancora se le vittime fossero pantesche o visitatori, probabilmente erano gli occupanti delle auto che sono state travolte dal vento. L’Amministrazione Comunale proclamerà il lutto cittadino e il concerto di Fabio Concato di domani sarà probabilmente rimandato”.