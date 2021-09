Piogge e temporali in Sicilia, allerta arancione della Protezione Civile

Continua il maltempo inSicilia con una nuova allerta meteo diramata dalle autorità. Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana ha diffuso un avviso per il rischio meteo idrogeologico e idraulico per temporali, valido fino alle 24 di domani, sabato 11 settembre. Per oggi il livello di allerta, su tutta la Sicilia, è di colore giallo, di attenzione. Nella giornata di domani per le aree nord orientali dell’isola il livello di rischio passerà ad arancione, di preallarme.

Le previsioni per oggi

Per oggi si prevedono precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale su tutta l’isola, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Le temperature massime saranno in locale sensibile calo.

Domani allerta arancione in Sicilia

Domani piogge sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori nord-orientali, con quantitativi cumulati moderati o puntualmente elevati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati generalmente deboli, puntualmente moderati sui settori centro-settentrionali.