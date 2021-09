Continua il maltempo e nuova allerta gialla in tutta la Sicilia

Continua il maltempo in Sicilia e la Protezione civile dirama l’allerta gialla anche per domani, 9 settembre. Le previsioni meteo, infatti, continuano a dare pioggia anche per i prossimi giorni. Il consiglio? Portare con sé l’ombrello visto che il meteo on Sicilia dice che ci saranno ancora piogge.

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un bollettino di condizioni meteo avverse per il 9 settembre. Il livello di allerta è di colore giallo (attenzione) e coinvolge tutta la Regione Siciliana.

Una nuova perturbazione raggiungerà le Isole maggiori e il Sud tra giovedì 9 e venerdì 10 settembre. Sabato 11 questo sistema perturbato porterà piogge e temporali anche forti su Sardegna, Sicilia e su parte del Sud. Domenica 12 il tempo tenderà a migliorare, salvo gli ultimi residui fenomeni attesi tra Puglia, Basilicata, Sicilia orientale e Calabria.

La previsione dice è in arrivo un centro depressionario che darà vita a una fase di maltempo caratterizzata da forti temporali, grandinate e il rischio di alluvioni lampo che dalla prossima settimana metteranno fine all’estate facendoci entrare nella stagione autunnale con il suo carico di piogge e temperature in calo.