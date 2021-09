Rapinano negozio cinese e aggrediscono la titolare, due palermitane arrestate

I carabinieri hanno arrestato due donne palermitane accusate di una violenta rapina all’interno di un centro commerciale cinese che si trova in via Ugo La Malfa.

I militari sono intervenuti presso un centro commerciale di via Ugo La Malfa su richiesta della titolare, una 47enne di nazionalità cinese. Le due donne, dopo aver prelevato merce dagli scaffali, avevano strattonato e colpito al volto la titolare per poi fuggire via.

Le due, una 30enne e una 22enne, sono state bloccate dai Carabinieri a breve distanza dal centro commerciale. L’arresto è stato convalidato dal Gip di Palermo.

La vittima, a seguito delle lesioni subite, si è recata presso l’ospedale “Ingrassia” di Palermo per ricevere le cure del caso.