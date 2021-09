Prorogate due zone arancioni, ordinanza di Musumeci

A Comiso e Vittoria “zona arancione” prorogata fino al 14 settembre.

È stata prorogata fino a martedì 14 settembre la “zona arancione” a Comiso e Vittoria, in provincia di Ragusa. Lo prevede un’ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci, appena firmata. Nei due Comuni continuerà a essere consentita l’attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, pur mantenendo il limite massimo di quattro persone al tavolo (tranne che per i conviventi).

Per qualsiasi chiarimento si rinvia alle Faq dell’assessorato alla Salute, pubblicate nei giorni scorsi. A seguito dell’ultima ordinanza adottata dal presidente della Regione Siciliana sulle iniziative di contrasto al diffondersi del Coronavirus, l’assessorato regionale alla Salute ha elaborato le seguenti risposte alla domande più frequenti sulle misure di contenimento del contagio da applicare all’interno dei Comuni in “zona arancione”.

Dai dati del bollettino del Ministero della Salute emerge che i nuovi positivi in Sicilia sono 943 (ieri erano 1.024) a fronte di 12.804 tamponi processati, dato che porta il tasso di positività al 7,3%. 10 i nuovi decessi. I dimessi/guariti sono complessivamente 247.996, gli attualmente positivi 28.951. Il numero dei ricoveri nei reparti ordinari è di 855 (+10), sono 120 i ricoveri in terapia intensiva con 6 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare ci sono 27.976 persone. La regione Sicilia comunica che i decessi resi noti in data odierna si riferiscono ai seguenti giorni: 2 relativi al 5 settembre; 5 relativi al 4 settembre; 3 al 3 settembre.