Francesco Scianna ripulisce Baia del Corallo di Sferracavallo, “Facciamo più opere di bene”

L’attore palermitano Francesco Scianna ripulisce Baia del Corallo a Sferracavallo. Assieme ad altri volontari, mato di guanti e sacchetti ha ripulito la baia del Corallo a Sferracavallo. Si tratta di un piccolo angolo di paradiso di Palermo lasciato nel degrado.

L’attore ha lanciato la proposta sui social e insieme a qualche altro volontario ha raccolto montagne di rifiuti. Una iniziativa sorta sui social.

“Grazie a tutte le anime belle che han chiuso con me una giornata importantissima – dice Francesco Scianna -. Volevo ringraziare anche la RAP che è venuta a ritirare la raccolta dei rifiuti da noi suddivisa in plastica, vetro, carta ed indifferenziata, ed il circolo velico Sferracavallo, che, oltre ad averci aiutato nel ripulire il posto al meglio delle nostre possibilità, ci ha anche nutrito e dato dell’acqua nella pausa pranzo. Grazie a tutti, di cuore!

La volontà può aiutarci a reallizzare i nostri sogni. Vi saluto con una frase che ho preso in prestito dai Promessi Sposi del Manzoni. La porto sempre nel mio zainetto, e cerco di ricordarla ogni giorno:“Si dovrebbe pensare più a far bene, che a star bene: e così si finirebbe anche a star meglio”.