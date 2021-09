Alessandro Campo trovato morto a Favignana a 25 anni, lacrime a giurisprudenza

Sarà l’autopsia a chiarire la causa della morte di Alessandro Campo, il 25enne palermitano, trovato morto a Favignana. Il sospetto è che il ragazzo possa essere stato stroncato da un malore, forse un arresto cardiaco.

Studiava Giurisprudenza all’Università di Palermo

Il mondo dell’università di Palermo intanto piange il giovane che studiava Giurisprudenza a Palermo. Francesco era a Favignana per lavoro. È stato trovato privo di vita nel suo appartamento che condivideva con un amico.

Trovato morto sul suo letto

Lo studente era riverso sul letto, proprio dove lo avrebbe lasciato il compagno di appartamento prima di uscire da casa. Il 118 non ha potuto fare nulla oltre a constatare il decesso. Il corpo del giovane è stato portato a Trapani questa mattina e nei prossimi giorni è prevista l’autopsia disposta dala Procura al fine di capire perché il ragazzo è morto. Resta valida al momento l’ipotesi del grave malore. Sul corpo di Campo non sarebbero presenti evidenti segni di violenza.

Dolore e incredulità a Palermo

Tanto il dolore per la morte del giovane Alessandro, che aveva ancora tutta una vita davanti. Una tragedia che colpisce il mondo accademico palermitano. “Oggi è un giorno molto triste per la facoltà di Giurisprudenza. Nella giornata di ieri il nostro collega Alessandro Campo è scomparso a seguito di un arresto cardiaco – dice l’associazione studentesca Contrariamente -. Lo ricordiamo oggi per la sua perseveranza, per la sua perspicacia, per il suo essere Alessandro. Non si è mai tirato indietro nell’aiutare i suoi colleghi e in qualsiasi materia dava il meglio di sé con ottimi risultati, perché la sua, per il diritto, era vera passione. Oggi ContrariaMente e tutta la popolazione studentesca ricordano un collega, e un amico. Ci uniamo al cordoglio della famiglia”.