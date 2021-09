Torna in tv Makari 2, via alla selezione di attori e comparse

Tornerà sugli schermi di Rai1 Makari, la serie di successo ambientata in Sicilia con protagonista l’attore palermitano Claudio Gioè. Ora la produzione è alla ricerca di attori e comparse che lavoreranno sul set.

La PalomarS.p.A , Società cinematografica e televisiva che cura Makari, Il commissario Montalbano, Il Commissario Maltese, Il nome della rosa, Il giovane favoloso, ha in fase di preparazione la serie tv per Rai1, ambientata in Sicilia, Provincia di Trapani ai nostri giorni.

Le riprese di Makari sono previste tra Settembre e Dicembre 2021. La serie è tratta dai racconti di Gaetano Savatteri.

Per poter partecipare alla selezione è obbligatorio il “GREEN PASS”. Chi fosse interessato a interpretare piccoli ruoli o semplici figurazioni, adulti di qualsiasi fascia d’età uomini e donne, può scrivere alle seguenti mail:

per le comparse [email protected] inviando due foto. Una in primo piano e una a figura intera. Servono poi carta d’identità e codice fiscale fronte e retro in corso di validità. Nella mail si dovrà inserire un recapito telefonico per essere contattati successivamente.

Per Piccolo Ruolo o Figurazione Speciale

usare [email protected] inviando una foto in primo piano e una a figura intera (volto ben visibile, no occhiali, no selfie). Inviare carta d’identità e codice fiscale fronte e retro in corso di validità. Inserire un Recapito Telefonico per essere contattati successivamente. Poi arriverà un link ler completare l’iscrizione.