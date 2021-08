Muore annegato nel mare mosso, Torretta piange Luca Carollo, tre giovani salvati

Si tuffa tra le onde e muore annegato. Luca Carollo, 22 anni, è la giovane vittima. Il ragazzo, residente a Torretta, è morto questa mattina a Capaci. Altri tre giovani sono stati messi in salvo.

Tragedi questa mattina a Capaci

Il giovane Luca Carollo è morto annegato questa mattina nei pressi del lungomare di Capaci. Altri tre giovani sono stati soccorsi e portati a riva. I sanitari del 118 non hanno potuto salvarlo. E’ stato praticato il massaggio cardiaco, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Il tuffo nel mare mosso

Il gruppo di amici si sarebbe buttato in acque nonostante il mare fosse agitato e i bagnini avessero esposto la bandiera rossa. Sul posto anche i militari della Capitaneria di Porto per chiarire le dinamiche della tragedia.