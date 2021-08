Selvaggia Lucarelli a Palermo e Monreale, viaggio tra la bellezza

Selvaggia Lucarelli tra Palermo e Monreale. La giornalista-influencer continua il suo tour estivo in Sicilia, infiammato dalle polemiche. La giornalista del Fatto Quotidiano è in compagnia Lorenzo Biagiarelli.

A Palermo ha già visitato il centro storico, i mercati storici. Oggi Selvaggia Lucarelli era a Monreale, come riportato da MonrealeLive.

A Palermo arriva dopo il tour nel Trapanese dopo la bufera sui rifiuti a Noto.

La Lucarelli sembra aver fatto pace con la Sicilia e i siciliani soprattutto dopo aver assaporato le prelibatezze di Trapani ed aver apprezzato il mare della Sicilia.

La coppia continua a girare i tesori di Palermo. Dai mercati storici, via Bandiera, il laboratorio di Mimmo Cuticchio in via dell’Orologio, i Quattro Canti, il convento di Santa Caterina in piazza Bellini. Oggi è toccato a Monreale, il suo duomo e le sue viuzze.

Nella tarda mattinata di oggi la giornalista e Bagiarelli sono stati avvistati al Duomo di Monreale per poi fare tappa in un ristorante della cittadina normanna. Lei, intanto, continua a postare foto e storie delle bellezze della Sicilia, nonostante sia sempre viva la polemica relativa ai rifiuti.

E a chi le chiede: “Parlerai dell’immondizia a Palermo?”, Lucarelli risponde senza pensarci troppo “Sì”. Ma prende tempo: “Fatemi prima osservare il quadro, poi vediamo insieme la tela, la pittura, il soggetto, la cornice…”.