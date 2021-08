Schianto mortale con la Vespa, muore un ex militare dell’Esercito

Tragedia sulle strade siciliane con un altro incidente stradale. G. S, un militare dell’Esercito in pensione, di 63 anni, è morto questa mattina in un incidente avvenuto a Casa Santa di Erice, in provincia di Trapani.

L’uomo era in sella ad uno scooter “Vespa”. Forse a causa di un malore, è andato a sbattere contro una colonnina – parcometro che era collocata sul marciapiede. Uno schianto violento tanto che la colonnina è stata abbattuta. L’uomo è morto sul colpo.

Sul posto anche la polizia municipale. I sanitari del 118 intervenuti sul luogo dell’incidente non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo che era anche ufficiale di gara dell’ACI e grande appassionato di automobilismo.