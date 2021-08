Bimbo di 2 mesi muore in culla, tragedia in Sicilia

Muore un neonato in culla, una grande tragedia per una coppia siciliana che ha trovato il piccolo di due mesi ormai senza vita. Un dolore immenso per la famiglia che aveva ricevuto in dono il piccolino.

Il caso di “Morte bianca”, detta anche “morte in culla”, è avvenuto a Valderice, nel Trapanese. La vittima è un bambino di soli due mesi di vita.

Come riporta Alcamah, il piccolo si chiamava Leonardo. Era il figlioletto di una coppia residente a Valderice. Mamma e papà sono arrivati al Pronto soccorso chiedendo aiuto perché il loro figlioletto non respirava. Il piccolo però era già morto quando è giunto in ospedale. I medici non hanno potuto fare nulla per salvarlo.

La coppia lo avrebbe trovato col volto rivolto sul cuscino. Una tragedia che giunge come un fulmine a ciel sereno. Il bimbo, infatti, godeva di ottima salute.