“Musumeci e Razza hanno fallito”, la Sicilia naviga verso la zona gialla

Mentre la Sicilia si avvia alla zona gialla, c’è chi attacca il presidente della Regione, Nello Musumeci, e l’assessore alla Sanità, Ruggero Razza. È Unicoop Sicilia che lancia l’appello alle vaccinazioni in Sicilia e attacca Musumeci e Razza. “Hanno miseramente fallito” dice il presidente Coppolino.

Unicoop contro la Giunta regionale

“Musumeci e Razza hanno miseramente fallito nell’opera di prevenzione dell’aumento del contagio, che darà il colpo di grazia definitivo alla nostra economia. E dunque, dovrebbero trarne le dovute conseguenze”. Lo dice il Presidente di Unicoop Sicilia, Felice Coppolino che lancia anche un appello ai siciliani.”Vaccinianmoci tutti”.

Oggi la decisione sulla zona gialla dal 30 agosto

Intanto l’attesa è tutta per la cabina di regia, ma da lunedì tecnicamente la Sicilia passa in zona gialla. Se oggi arriverà la conferma, infatti, l’isola sarà la prima regione a cambiare colore, dopo il via libera a fine luglio dei nuovi criteri per calcolare il rischio Covid-19 basati sulle ospedalizzazioni, con soglia del 10% per l’occupazione dei posti in Rianimazione e 15% per i posti letto nella cosiddetta area medica non critica.

Cosa prevede la zona gialla

Mascherine obbligatorie anche all’aperto e un limite di quattro commensali al tavolo del ristorante. E’ quanto cambia nella sostanza per i territori. Regole diverse e meno stringenti rispetto a quanto gli italiani erano abituati a fare nei mesi scorsi. E che tengono conto anche del green pass in possesso dei vaccinati.

Ok agli spostamenti tra regioni

Con il nuovo profilo di rischio giallo, le misure prevedono che ci si possa spostare tra le regioni (anche senza il green pass) e è possibile raggiungere le seconde case fuori regione al di là del colore del territorio di provenienza e di quello di arrivo. Non ci sono più limiti orari alla circolazione, dunque nessun coprifuoco, che è stato eliminato lo scorso 21 giugno e che ha segnato duramente i mesi di lockdown.

Ok anche alla scuola

Teatri, cinema, concerti, musei e terme sono accessibili, ma vigono le stesse regole della zona bianca, quindi sempre con l’utilizzo del Green pass. Anche i ristoranti restano aperti sia all’interno (con il Green pass) che all’aperto (anche senza), ma in zona gialla il limite di commensali al tavolo è di quattro persone, con una deroga per i conviventi. Con il ritorno a scuola a settembre la presenza in classe al momento è garantita al 100% a meno che non si verifichino necessità di quarantene o focolai di contagi da Covid-19.