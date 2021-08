Notte di terrore a Palermo, coppia di fidanzati picchiata e rapinata per 10 euro

Una vera e propria notte di terrore per due giovani fidanzati rapinati a Palermo da due uomini che sono stati arrestati dai Carabinieri. Sono stati i carabinieri del nucleo radiomobile di Palermo a fermare Santo Chiovaro, 39 anni e Salvatore Castelli, 29 anni, entrambi palermitani, accusati di rapina aggravata in concorso ai danni di una coppia.

I due si trovavano a bordo di uno scooter, erano stati fermati in viale Strasburgo dai militari. Il conducente dello scooter non indossava il casco. In base alle indagini e dalle descrizioni fornite i due sarebbero stato gli autori di una rapina ai danni di una coppia avvenuta poco prima in via Briuccia.

I due rapinatori, minacciando e picchiando i due malcapitati, si sono fatti consegnare i pochi contanti di cui erano in possesso, circa 10 euro. Poi sono fuggiti via. Nel corso della perquisizione sono stati trovati i soldi nascosti nello scooter. I due su ordine del pm sono stati portati al Pagliarelli in attesa dell’udienza di convalida.

Una delle due giovani vittime, in seguito alle percosse subite, è stata portata all’ospedale Civico per essere medicata.